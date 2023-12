Atelier numérique « Création d’une vidéo » Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 4 décembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Montage d’un diaporama avec ses propres vidéos, photos et sons.

Tout public.

Accès gratuit et sur réservation..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 . .

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Editing a slide show with your own videos, photos and sounds.

All public.

Free access and on reservation.

Edita un pase de diapositivas con tus propios vídeos, fotos y sonidos.

Para el público en general.

Acceso gratuito y previa reserva.

Zusammenstellung einer Diashow mit eigenen Videos, Fotos und Tönen.

Für alle Altersgruppen geeignet.

Kostenloser Zugang und Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Andernos-les-Bains