Lectures enfantines « l’heure joyeuse » Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 4 décembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Laissez les enfants s’immerger dans le monde extraordinaire des livres sortis des malles, pour découvrir de belles histoires, des albums et des contes.

Moment privilégié pour les tout-petits de 0 à 5 ans.

Accès gratuit sur réservation au 05.56.03.93.93..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . .

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Diane opens her bag of stories, music and fantasy boxes at the media library (Médiathèque) for all kids between 2 and 5 years old.

Diane abre su bolsa de historia, cajas de música y baúles de la imaginación en la Mediateca para niños de 2 a 5 años.

Diane öffnet ihre Geschichtstasche, ihre Spieluhren und die Koffer der Fantasie in der Mediathek für alle Kinder von 2 bis 5 Jahre alt.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Andernos-les-Bains