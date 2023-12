Lecture des trois nouvelles primées au concours d’écritures 2023 Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 3 décembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Découverte des oeuvres des 3 lauréats du 1er concours de nouvelles sur le thème « Bassin et imaginaire » organisé par l’association Ateliers Littéraires en partenariat avec la librairie Le Jardin des Lettres et la Médiathèque Andrée Chedid.

Public adulte.

Gratuit..

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chédid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the works of the 3 winners of the 1st short story competition on the theme « Bassin et imaginaire » organized by the Ateliers Littéraires association in partnership with the bookshop Le Jardin des Lettres and the Médiathèque Andrée Chedid.

Adult public.

Free admission.

Descubra las obras de los 3 ganadores del 1er concurso de relatos cortos sobre el tema « Bassin et imaginaire » organizado por la asociación Ateliers Littéraires en colaboración con la librería Le Jardin des Lettres y la Médiathèque Andrée Chedid.

Abierto a los adultos.

Entrada gratuita.

Entdeckung der Werke der drei Gewinner des 1. Kurzgeschichtenwettbewerbs zum Thema « Bassin et imaginaire », der vom Verein Ateliers Littéraires in Partnerschaft mit der Buchhandlung Le Jardin des Lettres und der Mediathek Andrée Chedid organisiert wurde.

Publikum für Erwachsene.

Kostenlos.

