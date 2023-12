Concert de Noël Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 4 décembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Retrouvez l’école municipale de musique et son traditionnel concert de fin d’année avec les élèves. Au répertoire musiques traditionnelles de Noël et musiques du monde !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Esplanade du Broustic Salle du Broustic

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join the municipal music school for its traditional end-of-year concert with students. The repertoire includes traditional Christmas music and world music!

Únase a la escuela municipal de música en su tradicional concierto de fin de curso con alumnos. El repertorio incluye música tradicional navideña y músicas del mundo

Erleben Sie die städtische Musikschule und ihr traditionelles Jahresabschlusskonzert mit den Schülern. Im Repertoire sind traditionelle Weihnachts- und Weltmusik!

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Andernos-les-Bains