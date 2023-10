Café littéraire Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 25 novembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Vous avez lu et ils vous ont plu ! Venez partager vos coups de coeur autour d’un café !

Accès gratuit et sur réservation.

Public adulte..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



You’ve read them and liked them! Come and share your favorites over a cup of coffee!

Free access, by reservation only.

Adult public.

Los has leído y te han gustado Ven a compartir tus favoritos con un café

Entrada gratuita previa reserva.

Para los adultos.

Sie haben gelesen und sie haben Ihnen gefallen! Kommen Sie und teilen Sie Ihre Favoriten bei einer Tasse Kaffee!

Kostenloser Zugang und Reservierung erforderlich.

Erwachsenes Publikum.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Andernos-les-Bains