Foire aux questions informatiques Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 23 novembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Tablettes, ordinateurs, smartphones… Vous avez besoin de conseils ou souhaitez approfondir vos

connaissances? Notre animateur numérique vous propose une matinée d’accompagnement pour

répondre à toutes vos questions !.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . .

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Tablets, computers, smartphones… Do you need advice or do you want to deepen your knowledge

knowledge? Our digital facilitator offers you a morning of support to

to answer all your questions!

Tabletas, ordenadores, smartphones… ¿Necesita asesoramiento o quiere saber más sobre

¿Conocimiento? Nuestro facilitador digital le ofrece una mañana de apoyo para

para responder a todas sus preguntas

Tablets, Computer, Smartphones… Sie brauchen Rat oder möchten Ihr Wissen erweitern?

sie möchten Ihr Wissen erweitern? Unser Betreuer für digitale Medien bietet Ihnen einen Vormittag lang Unterstützung an

und beantwortet alle Ihre Fragen!

