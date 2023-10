Rencontre avec le mangaka Kenshirô Sakamoto Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 18 novembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Auteur japonais de mangas, diplômé de la Human Academy School (Tokyo), et plus particulièrement du shônen d’heroic fantasy, Fairy Tail – La grande aventure de Happy.

En partenariat avec l’Association Lettres du monde de Bordeaux. Séance de dédicaces.

Se munir d’un carnet et d’un crayon..

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Japanese manga author, graduate of the Human Academy School (Tokyo), and more particularly of the heroic fantasy shônen, Fairy Tail – Happy’s Great Adventure.

In partnership with the Association Lettres du monde de Bordeaux. Signing session.

Please bring a notebook and pencil.

Autor japonés de manga y licenciado por la Human Academy School (Tokio), con especial atención al shônen de fantasía heroica Fairy Tail – La grande aventure de Happy.

En colaboración con la Asociación Letras del Mundo de Burdeos. Sesión de firmas.

Traer cuaderno y lápiz.

Japanische Manga-Autorin, Absolventin der Human Academy School (Tokio), insbesondere des Heroic-Fantasy-Shônens Fairy Tail – Das große Abenteuer von Happy.

In Partnerschaft mit der Association Lettres du monde de Bordeaux. Zeit für eine Signierstunde.

Bitte bringen Sie ein Notizbuch und einen Bleistift mit.

