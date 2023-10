Atelier d’arts plastiques par Ladislas Combeuil Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 8 novembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

L’artiste plasticien en Résidence d’artiste à la Maison Louis David partage son processus de

création avec les enfants de 6 à 12 ans.

Cet atelier se déroule à la Médiathèque Andrée Chedid – Gratuit et sur réservation..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 . EUR.

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The artist in residence at Maison Louis David shares his creative process with children

with children aged 6 to 12.

This workshop takes place at the Médiathèque Andrée Chedid – Free of charge and on reservation.

El artista residente en la Maison Louis David comparte su proceso creativo con los niños

proceso creativo con niños de 6 a 12 años.

Este taller tiene lugar en la Médiathèque Andrée Chedid – Gratuito, previa reserva.

Der bildende Künstler in Künstlerresidenz im Maison Louis David teilt seinen Schaffensprozess mit den Kindern

mit Kindern von 6 bis 12 Jahren.

Dieser Workshop findet in der Mediathek Andrée Chedid statt – Kostenlos und mit Reservierung.

