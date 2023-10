Atelier numérique « Création de jeux vidéos » Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 4 novembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Premiers pas sur le moteur de création de jeux vidéo Unreal Engine.

A partir de 12 ans.

Accès gratuit et sur réservation..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



First steps on the Unreal Engine video game creation engine.

Ages 12 and up.

Access free of charge, booking required.

Primeros pasos en el motor de creación de videojuegos Unreal Engine.

A partir de 12 años.

Entrada gratuita, previa reserva.

Erste Schritte mit der Unreal Engine zur Erstellung von Videospielen.

Ab 12 Jahren.

Kostenloser Zugang und Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Andernos-les-Bains