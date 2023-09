Spectacle familial «Un spectacle en carton» Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 25 octobre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Pour clôturer l’aventure Lire, Elire, un spectacle « surprise » autour de la sélection de livres 2023.

C’est l’histoire de … on ne sait pas!

Accès gratuit, de 6 à 16 ans.

Sur réservation au 05.56.03.93.93.

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chédid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To round off the Lire, Elire adventure, a « surprise » show based on the 2023 book selection?

It’s the story of … we don’t know!

Free admission, ages 6 to 16.

Reservations required on 05.56.03.93.93

Como colofón a la aventura de Lire, Elire, ¿un espectáculo sorpresa basado en la selección de libros de 2023?

Es la historia de… ¡no lo sabemos!

Entrada gratuita, de 6 a 16 años.

Reserva obligatoria en el 05.56.03.93.93

Zum Abschluss des Abenteuers Lire, Elire gibt es eine Überraschungsvorstellung rund um die Buchauswahl 2023

Es ist die Geschichte von … man weiß es nicht!

Freier Zugang, von 6 bis 16 Jahren.

Auf Reservierung unter 05.56.03.93.93

