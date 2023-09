Atelier numérique, Les services Google Drive, Agenda, Photo, Docs… Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 19 octobre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Découvrir comment classer, stocker sur cloud, organiser son planning ou créer un document et le modifier en temps réel.

Tout public.

2023-10-19 fin : 2023-10-19 12:00:00. .

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover how to file, store in the cloud, organize your schedule or create a document and modify it in real time.

Open to all

Descubra cómo archivar, almacenar en la nube, organizar su agenda o crear un documento y modificarlo en tiempo real.

Abierto a todos

Entdecken Sie, wie Sie Dokumente ablegen, in der Cloud speichern, Ihren Terminplan organisieren oder ein Dokument erstellen und in Echtzeit bearbeiten können.

Jedermann

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Andernos-les-Bains