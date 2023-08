Conférence « Histoire des hôpitaux de Bordeaux » Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 21 septembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Animée par Jean-Paul Emeriau, Professeur de gériatrie (Chef de département au CHU de Bordeaux).

Organisé par l’Université du Temps Libre .

A 18h, Médiathèque. Payant/gratuit adhérent. Info au 06 83 86 13 37.

2023-09-21 fin : 2023-09-21

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Moderated by Jean-Paul Emeriau, Professor of Geriatrics (Head of Department at Bordeaux University Hospital).

Organized by the Université du Temps Libre.

At 6pm, Médiathèque. Free for members. Info: 06 83 86 13 37

A cargo de Jean-Paul Emeriau, catedrático de Geriatría (jefe de servicio del Hospital Universitario de Burdeos).

Organizado por la Universidad del Tiempo Libre.

A las 18.00 h, Mediateca. Gratuito para los socios. Información: 06 83 86 13 37

Moderiert von Jean-Paul Emeriau, Professor für Geriatrie (Abteilungsleiter am CHU Bordeaux).

Organisiert von der Université du Temps Libre .

Um 18 Uhr, Mediathek. Kostenpflichtig/kostenlos für Mitglieder. Infos unter 06 83 86 13 37

