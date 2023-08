Book club ado Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 20 septembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Tu as entre 11 et 17 ans ?

Viens parler de tes lectures-coups de cœur et, à l’occasion du mois du fantastique, découvrir des romans incontournables et nouveautés …

Gratuit. Réservation au 05 56 03 93 93..

2023-09-20 fin : 2023-09-20 . .

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Are you between 11 and 17 years old?

Come and talk about your favorite books and, during the month of fantasy, discover the best of the best and new novels

Free of charge. Reservation at 05 56 03 93 93.

¿Tienes entre 11 y 17 años?

Ven a hablar de tus libros favoritos y, durante el mes de la fantasía, descubre algunas de las mejores y más recientes novelas

Actividad gratuita. Reserva en el 05 56 03 93 93.

Bist du zwischen 11 und 17 Jahre alt?

Komm und sprich über deine Lieblingslektüre und entdecke anlässlich des Monats der Fantasy unumgängliche Romane und Neuerscheinungen?

Die Teilnahme ist kostenlos. Reservierung unter 05 56 03 93 93.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Andernos-les-Bains