Atelier numérique « Création Musicale » Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 20 septembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Création musicale avec les logiciels de musique assistée par ordinateur (MAO) sur PC et tablettes. A partir de 10 ans.

2023-09-20 fin : 2023-09-20 . .

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Musical creation using computer-assisted music (CAM) software on PCs and tablets. Ages 10 and up

Creación de música con programas de música asistida por ordenador (CAM) en PC y tabletas. A partir de 10 años

Musikalische Gestaltung mit Software für computergestützte Musik (CAM) auf PCs und Tablets. Ab 10 Jahren

