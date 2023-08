Remise du Prix du concours de nouvelles « Bassin et imaginaire » Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 16 septembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Le jury composé par l’association « Les Ateliers littéraires», la librairie « Le Jardin des Lettres » et la Médiathèque Andrée-Chedid décernera un prix récompensant le lauréat de la meilleure nouvelle parmi une cinquantaine de participants.

Accès libre..

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée-Chedid

As part of the European Heritage Days.

The jury, made up of the association « Les Ateliers littéraires », the bookshop « Le Jardin des Lettres » and the Médiathèque Andrée-Chedid, will award a prize to the winner of the best short story from among some fifty entries.

Free admission.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

El jurado, compuesto por la asociación « Les Ateliers littéraires », la librería « Le Jardin des Lettres » y la Médiathèque Andrée-Chedid, otorgará un premio al ganador del mejor relato corto de entre una cincuentena de obras presentadas.

Entrada gratuita.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes.

Die Jury, die sich aus dem Verein « Les Ateliers littéraires », der Buchhandlung « Le Jardin des Lettres » und der Mediathek Andrée-Chedid zusammensetzt, vergibt einen Preis für die beste Kurzgeschichte aus rund 50 Einsendungen.

Freier Zugang.

