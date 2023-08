Atelier numérique « nettoyer et protéger son ordinateur » Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains, 7 septembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Tout savoir pour épurer son système d’exploitation Windows et connaître les logiciels de sécurité appropriés.

Accès gratuit et sur réservation.

Tout public..

2023-09-07 fin : 2023-09-07 . .

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Everything you need to know to clean up your Windows operating system and know the appropriate security software.

Free access and by reservation.

All public.

Todo lo que necesita saber sobre la limpieza de su sistema operativo Windows y el software de seguridad adecuado.

Acceso gratuito y previa reserva.

Para el público en general.

Alles, was Sie wissen müssen, um Ihr Windows-Betriebssystem zu bereinigen und die richtige Sicherheitssoftware zu kennen.

Kostenloser Zugang und Anmeldung erforderlich.

Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Andernos-les-Bains