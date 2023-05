Conférence « Naissance des civilisations » Esplanade du Broustic, 29 juin 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Animée par Mathias Durand-Reynaldo, peintre, sculpteur, journaliste.

Organisé par l’Université du Temps Libre.

– Payant/gratuit pour les adhérents. Info au 06.83.86.13.37.

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Animated by Mathias Durand-Reynaldo, painter, sculptor, journalist.

Organized by the Université du Temps Libre.

– Free for members. Info at 06.83.86.13.37

Moderado por Mathias Durand-Reynaldo, pintor, escultor, periodista.

Organizado por la Université du Temps Libre.

– Gratuito para los socios. Información: 06.83.86.13.37

Moderiert von Mathias Durand-Reynaldo, Maler, Bildhauer, Journalist.

Organisiert von der Université du Temps Libre.

– Kostenpflichtig/kostenlos für Mitglieder. Infos unter 06.83.86.13.37

