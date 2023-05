Atelier créatif « Sumi-e ou peindre à l’encre noire » Esplanade du Broustic, 24 juin 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Venez vous initier à la peinture à l’encre de chine et découverte des techniques et des matériaux de cet art pour vivre l’expérience de a peinture méditative !

Pour adultes et dos à partir de 12 ans – Gratuit et sur réservation..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and learn how to paint with Indian ink, and discover the techniques and materials of this art form for a meditative painting experience!

For adults and children aged 12 and over – Free of charge and by reservation.

Venga y aprenda a pintar con tinta china y descubra las técnicas y materiales de esta forma de arte para una experiencia de pintura meditativa

Para adultos y niños mayores de 12 años – Gratis, previa reserva.

Lernen Sie die Tuschemalerei kennen und entdecken Sie die Techniken und Materialien dieser Kunst, um die Erfahrung des meditativen Malens zu machen!

Für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren – Kostenlos und nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Andernos-les-Bains