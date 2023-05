Atelier origami avec Céline Janet Esplanade du Broustic, 17 juin 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Réalisation d’une guirlande de grues japonaises. Ambiance zen garantie !

Pour des enfants à partir de 10 ans. Gratuit, sur réservation..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A garland of Japanese cranes. Zen atmosphere guaranteed!

For children aged 10 and over. Free, booking required.

Crea una guirnalda de grullas japonesas. ¡Ambiente zen garantizado!

Para niños a partir de 10 años. Gratuito, previa reserva.

Erstellen Sie eine Girlande aus japanischen Kranichen. Zen-Atmosphäre ist garantiert!

Für Kinder ab 10 Jahren. Kostenlos, mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Andernos-les-Bains