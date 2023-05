Atelier numérique « Création Musicale » Esplanade du Broustic, 14 juin 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Création musicale avec les logiciels de musique assistée par ordinateur (MAO). Audacity pour PC et Garage Band pour Mac. A partir de 10 ans.

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 . .

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Music creation with computer music software (CAM). Audacity for PC and Garage Band for Mac. From 10 years old

Creación de música con programas informáticos de música (CAM). Audacity para PC y Garage Band para Mac. A partir de 10 años

Musikalische Gestaltung mit Software für computergestützte Musik (CAM). Audacity für PC und Garage Band für Mac. Ab 10 Jahren

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Andernos-les-Bains