Atelier numérique France Services Esplanade du Broustic, 8 juin 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Accompagnement dans les démarches en lien avec les sites Améli, Impôts, CAF… Tout public.

– Gratuit sur réservation au 05.56.03.93.93.

2023-06-08 à ; fin : 2023-06-08 . .

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Accompaniment in the steps in connection with the sites Améli, Impôts, CAF… All public.

– Free on reservation at 05.56.03.93.93

Asistencia en los trámites relacionados con las páginas web de Améli, Impôts, CAF… Para el público en general.

– Gratuito previa reserva en el 05.56.03.93.93

Begleitung bei den Schritten im Zusammenhang mit den Websites Améli, Impôts, CAF… Für die gesamte Öffentlichkeit.

– Kostenlos auf Reservierung unter 05.56.03.93.93

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Andernos-les-Bains