Comptines et galipettes Esplanade du Broustic, 6 juin 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Atelier de découverte du corps et des sons, du rythme et des mots à travers des comptines lues ou chantées par Laurence Brillaud-Rix, psycho-motricienne.

Durée 45 minutes, pour les touts-petits de 0 à 3 ans.

Sur réservation au 05.56.03.93.93 (places limitées)..

2023-06-06 à ; fin : 2023-06-06 . .

Esplanade du Broustic Médiathèque Andrée Chedid

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



During this activity kids under the age of 3 will discover their body, sounds, rythm and words through tales read or sung. This activity will be 45 minutes long and animated by Laurance Brillaux-Rix a psychomotor therapist.

On reservation at the Médiathèque : +33 (0)5.56.03.93.93

Taller para descubrir el cuerpo, los sonidos, el ritmo, las palabras a través de rimas leídas o cantadas. Para niños de hasta 3 años de edad – duración 45 minutos y animado por Laurence Brillaux-Rix, terapeuta psicomotor.

En la mediateca – con reservación al 05.56.03.93.93.

Aktivitäten zur Entdeckung des Körpers, der Geräusche, des Rythmus, der Wörter mit Hilfe von Abzählreime die gesungen oder gelesen werden.

Für die ganz Kleinen bis 3 Jahre alt –

Es dauert maximal 45 Minuten und wird bei der Psychomotorik-Therapeutin Laurence Brillaux-Rix geführt.

In der Mediathek nur mit Reservierung unter 05.56.03.93.93

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Andernos-les-Bains