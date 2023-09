Bal des mioches au Fort d’Issy Esplanade du Belvédère Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Bal des mioches au Fort d'Issy
Samedi 23 septembre, 15h00
Esplanade du Belvédère
Entrée libre

Les accueils de loisirs vous proposent une nouvelle édition du Bal des mioches, esplanade du Belvédère

Bal des mioches samedi 23 septembre 2023 de 15h à 18h30 esplanade du Belvédère au Fort d'Issy

Un rendez-vous musical et dansant pour s'amuser sur des rythmes latinos !

Esplanade du Belvédère, 92130 Issy-les-Moulineaux
Hauts-de-Seine
Île-de-France

2023-09-23T15:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00

CLAVIM Accueils de Loisirs

