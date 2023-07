Pétanque « Trophée des amis de la pétanque » Esplanade du belvédère Domme, 22 juillet 2023, Domme.

Domme,Dordogne

Pétanque : Trophée des amis de la pétanque suivi d’un repas « Auberge Espagnole » au jardin de la Rode à 14h.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Esplanade du belvédère

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Pétanque: Trophée des amis de la pétanque followed by an « Auberge Espagnole » meal in the Jardin de la Rode at 2pm

Petanca: Trofeo de los Amigos de la Petanca seguido de una comida « Auberge Espagnole » en el Jardin de la Rode a las 14h

Pétanque: Trophäe der Pétanque-Freunde mit anschließendem Essen « Auberge Espagnole » im Jardin de la Rode um 14 Uhr

Mise à jour le 2023-06-19 par Périgord Noir Vallée Dordogne