Coupe des Dames ESPLANADE Domme, 11 août 2023, Domme.

Domme,Dordogne

Coupe des Dames à 18 h30 à l’Esplanade de Domme: Tournoi de pétanque réservé uniquement aux femmes.

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . .

ESPLANADE

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Coupe des Dames at 6:30 pm at the Esplanade de Domme: Petanque tournament for women only

Coupe des Dames a las 18.30 h en la explanada de Domme: Torneo de petanca sólo para mujeres

Coupe des Dames um 18:30 Uhr auf der Esplanade in Domme: Ein Boule-Turnier nur für Frauen

Mise à jour le 2023-07-10 par Périgord Noir Vallée Dordogne