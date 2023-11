Marché de Noël de Cabourg Esplanade des villes jumelées Cabourg, 16 décembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Venez parfaire la décoration de votre sapin et de votre intérieur ! Pour les plus gourmands, une vente de crêpes et de chocolat chaud est prévue..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

Esplanade des villes jumelées

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Come to perfect the decoration of your tree and your home. For the greediest, a sale of pancakes and hot chocolate is planned.

¡Ven a decorar tu árbol y tu casa! Para los más golosos, habrá venta de crepes y chocolate caliente.

Kommen Sie und perfektionieren Sie die Dekoration Ihres Baumes und Ihrer Wohnung! Für die Naschkatzen unter Ihnen gibt es einen Verkauf von Crêpes und heißer Schokolade.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge