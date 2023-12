Téléthon à Cabourg Esplanade des Villes Jumelées Cabourg, 3 décembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Profitez de cet évènement solidaire dont tous les bénéfices seront reversés à l’AFM Téléthon au profit de la recherche. Marché, vente de rose, défis… sont au programme..

Vendredi 2023-12-08 fin : 2023-12-09 . .

Esplanade des Villes Jumelées

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Take advantage of this solidarity event, with all proceeds going to research. Market, rose sales, challenges… are on the program.

Disfrute al máximo de este evento benéfico, cuya recaudación se destinará íntegramente a la AFM Téléthon para la investigación. Mercadillo, venta de rosas, desafíos… están en el programa.

Nutzen Sie diese solidarische Veranstaltung, bei der alle Gewinne an die AFM Téléthon zugunsten der Forschung gespendet werden. Markt, Rosenverkauf, Herausforderungen… stehen auf dem Programm.

Mise à jour le 2023-12-01 par Mairie de Cabourg