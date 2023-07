Les Virades de l’espoir Esplanade des Villes Jumelées Cabourg, 24 septembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Tout au long de la journée diverses animations vous sont proposées en soutien de la lutte contre la mucoviscidose. Danse, musique, promenade en poney, vieilles voitures, restauration, il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

Inscription dès 9h pour la marche..

2023-09-24 09:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. .

Esplanade des Villes Jumelées

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Enjoy various activities throughout the day and support the fight against cystic fibrosis. Dancing, music, pony rides, motorcycles, catering, there is something for everyone and every age!

All donations go to the association Vaincre la Mucoviscidose.

Welcome and registration for the walk from 9am on the Esplanade des Villes Jumelées.

A lo largo del día se ofrecerán diversos actos en apoyo de la lucha contra la fibrosis quística. Baile, música, paseos en poni, coches antiguos, catering… hay para todos los gustos y todas las edades.

Inscripción a partir de las 9 de la mañana para la marcha.

Den ganzen Tag über werden Ihnen verschiedene Animationen angeboten, um den Kampf gegen Mukoviszidose zu unterstützen. Tanz, Musik, Ponyreiten, alte Autos, Essen und Trinken – für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas dabei.

Anmeldung ab 9 Uhr für die Wanderung.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité