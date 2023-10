1er Salon Vinyle de La Salvetat Sur Agout Esplanade Des Troubadours Le Petit Tracteur Tranquille La Salvetat-sur-Agout, 21 octobre 2023, La Salvetat-sur-Agout.

La Salvetat-sur-Agout,Hérault

Des exposants vinyles 33 tours vintage, professionnels et particuliers passionnés seront présents, entrée libre. Musique tout au long du salon avec des groupes musicaux. Restauration avec les bars/restaurants du centre du village. Cueillette possible de d.

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 16:00:00. .

Esplanade Des Troubadours

Le Petit Tracteur Tranquille

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



Vintage 33 rpm vinyl exhibitors, professionals and private enthusiasts will be present, free admission. Music throughout the show with live bands. Restaurants and bars in the village center. Pick-your-own d

Expositores de vinilos antiguos de 33 rpm, profesionales y aficionados particulares estarán presentes, entrada gratuita. Música durante todo el espectáculo con grupos musicales. Restaurantes y bares en el centro del pueblo. Recogida de d

Vintage-Vinyl-Aussteller, Profis und begeisterte Privatpersonen sind anwesend, der Eintritt ist frei. Musik während der gesamten Messe mit Musikgruppen. Verpflegung mit den Bars/Restaurants im Dorfzentrum. Mögliches Pflücken von d

Mise à jour le 2023-10-16 par ADT34