Carmen n’est pas un opéra par la famille Morallès Esplanade des Terres Neuves Bègles, 31 janvier 2024, Bègles.

Carmen n’est pas un opéra par la famille Morallès 31 janvier et 2 février 2024 Esplanade des Terres Neuves 14/ 10 / 5 €

Ce spectacle résonne comme un livre ouvert sur l’histoire des arts de la piste, qui a vu le cirque à l’ancienne évoluer et laisser une place au nouveau. Cinquante années de souvenirs du haut d’un trapèze pour Carmen, personnage récurrent de la Famille Morallès.

À sa manière, Sylvie Delaire, la co-fondatrice de la famille, vient partager son album souvenir.

Pour cela, elle s’est entourée de Jean Charmillot (Cie Quotidienne) qui, avec trente ans de moins au compteur, met en scène cet hommage sensible aux arts du cirque.

Les protagonistes de cette belle histoire : Sylvie Delaire et Bernard Delaire, une création de Sylvie Delaire et Jean Charmillot.

Dans le cadre d’Un Chapiteau en hiver

À partir de 8 ans

Durée : 1h

Tarifs : 14/10/5 €

Sous Chapiteau

Esplanade des Terres Neuves 17 rue Robert Schuman, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « citu00e9cirque@mairie-begles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 95 95 »}, {« type »: « link », « value »: « http://digitick.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-31T19:30:00+01:00 – 2024-01-31T21:30:00+01:00

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:30:00+01:00

Spectacle Cirque

Guillaume de Smedt