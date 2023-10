Lontano & Landing par les Compagnies 7Bis et X-Press Esplanade des Terres Neuves Bègles, 30 janvier 2024, Bègles.

Depuis trois éditions, le festival Trente Trente et Un Chapiteau en hiver croisent leurs événements autour d’une soirée inédite, mêlant la performance, le cirque et la danse.

Dans Lontano, l’idée même de chute est exclue. Parce que si elle tombe, la roue Cyr n’est plus qu’un vulgaire morceau de ferraille. Alors qu’en mouvement, ce cercle de métal devient l’un des plus séduisants agrès de cirque. Celui auquel Marica Marinoni va se confronter dans un long corps à corps, un combat sans vainqueur, mais d’une beauté évidente.

Dans Landing, Eddy Djebarat et Edwin Condette vont chuter et jamais de la même manière, avec une gestuelle qui emprunte aussi bien à la danse contemporaine qu’au hip-hop. Mais comment ce duo fait-il pour tomber avec une grâce si évidente et se relever sans cesse ?

Chuteurs professionnels : Eddy Djebarat et Edwin Condette

La femme roue selon Léonard de Vinci : Marica Marinoni

Dans le cadre d’Un Chapiteau en hiver.

Durée : 1h30 avec entracte

