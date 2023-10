Tremplin Talents d’avance Esplanade des Terres Neuves Bègles, 28 janvier 2024, Bègles.

Tremplin Talents d’avance Dimanche 28 janvier 2024, 13h00, 15h00 Esplanade des Terres Neuves Gratuit sur réservation au 05 56 49 95 95

Quoi de mieux qu’un festival pour découvrir les talents de demain ?

Depuis 2023, le Département de la Gironde organise un tremplin à destination de jeunes circassiens âgés de 16 à 25 ans pratiquant les arts du cirque en amateur ou en voie de professionnalisation.

Ils vous proposeront leurs réalisations sous le regard bienveillant du parrain, Jérôme Galan de la Cie Quotidienne, et de celui du public.

Et pour le plaisir de vos papilles, venez partager une auberge espagnole, dès 13h à ChapitÔ. Les huîtres et un verre vous seront offerts*.

Tremplin porté par le Département de la Gironde et les partenaires :

École de cirque de Bordeaux, Imhotep cirque (Villenave d’Ornon), Komono circus (La Teste), Cirque Eclair, Cie Crazy R et la Smart Cie (Bordeaux), Asphyxie (Blanquefort), Le Champ de Foire (Saint André de Cubzac), Larural (Créon), Carré Colonnes (Blanquefort – St-Médard-en-Jalles) et Liburnia / Fest’art (Libourne).

Dans le cadre d’Un Chapiteau en Hiver. Organisé par le Département de la Gironde.

Début du tremplin à 15h

Durée 1h30

Gratuit sur réservation au 05 56 49 95 95

