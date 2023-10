Out of the blue par Sébastien Davis-Vangelder et Frédéri Vernier Esplanade des Terres Neuves Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Out of the blue par Sébastien Davis-Vangelder et Frédéri Vernier Esplanade des Terres Neuves Bègles, 25 janvier 2024, Bègles. Out of the blue par Sébastien Davis-Vangelder et Frédéri Vernier 25 et 26 janvier 2024 Esplanade des Terres Neuves 18/10/5 € Sébastien Davis-Vangelder et Frédéri Vernier sont circassiens et apnéistes, passionnés de cette ivresse des profondeurs. À travers le choix de l’apnée, ils montrent la capacité de l’homme à se reconnecter à l’instant présent, à son environnement et aux autres. Ici, le cirque et l’apnée se rejoignent dans leur dimension à maîtriser les limites du corps, en développant des techniques pour évoluer dans un milieu pour lequel il n’est pas fait.

Pourtant, aurait-on oublié que le corps est lui-même composé à 65 % d’eau et qu’il a vécu neuf mois dans le liquide amniotique ? Dans un bassin qui devient agrès de cirque, le duo nous fait vivre une expérience physique et sensorielle. Les apnéistes performeurs : Sébastien Davis-Vangelder et Frédéri Vernier.

Dans le cadre d’Un Chapiteau en Hiver. Durée 1 h

Tarifs : 18/10/5 € Esplanade des Terres Neuves 17 rue Robert Schuman, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « citu00e9cirque@mairie-begles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 95 95 »}, {« type »: « link », « value »: « http://digitick.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T19:30:00+01:00 – 2024-01-25T21:00:00+01:00

2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T22:00:00+01:00 Cirque apnée Out of blue Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Esplanade des Terres Neuves Adresse 17 rue Robert Schuman, 33130 Bègles Ville Bègles Departement Gironde Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Esplanade des Terres Neuves Bègles latitude longitude 44.813624;-0.551049

Esplanade des Terres Neuves Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/