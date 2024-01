« Chapiteau en Hiver » revient à Bègles pour sa 7ème édition Esplanade des Terres Neuves Bègles, jeudi 25 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T19:00:00+01:00 – 2024-01-25T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-03T19:00:00+01:00 – 2024-02-03T23:59:00+01:00

Ce festival en biennale, organisé par la CitéCirque et la Smart Cie, vous offre une plongée dans le nouveau cirque, sans en oublier ses racines : la performance, le collectif, la poésie, l’humour et le dépassement de soi.

Une nouvelle fois, les artistes sur la piste s’emparent de sujets qui traversent cette période charnière de l’humanité : l’écologie et notre rapport au monde, la transmission, le partage entre les générations et les parcours de vie singuliers.

Au programme

Ateliers, rencontres, auberge espagnole, exposition, propositions à l’attention des scolaires rythmeront également ces deux semaines.

Esplanade des Terres Neuves Rue Robert Schuman, Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

