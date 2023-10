La Nuit du Cirque avec le frichti avec Yann Frisch Esplanade des Terres Neuves Bègles, 17 novembre 2023, Bègles.

La Nuit du Cirque avec le frichti avec Yann Frisch Vendredi 17 novembre, 20h00 Esplanade des Terres Neuves 18/10/5 €

La Nuit du Cirque

Grande manifestation qui célèbre le cirque, sous toutes ses facettes et dans tous les territoires, en France et à l’étranger. La Nuit du Cirque est un moment suspendu au cœur de l’automne, fédérateur et festif pour partager tous ensemble la vitalité et la diversité de cet art résolument populaire et exigeant. Elle met en valeur son engagement dans les combats sociétaux et environnementaux, sa dimension interculturelle comme intergénérationnelle.

Le Frichti

Pour cette nuit, Yann Frisch vous convie, dans son camionthéâtre, à une soirée intimiste entourée de complices où magie et humour viendront rendre ce moment peu ordinaire… Une soirée sur mesure, cocasse et décalée, à l’image de l’univers de l’artiste. Il sera proposé, lors de cette soirée, une soupe aux cailloux que chacun pourra agrémenter de légumes et d’herbes…

L’homme de l’ombre : Philippe Beau. Le percussionniste : Naghib Shanbehzadeh. Le magicien : Yann Frisch

Soirée de l’École de Cirque de Bordeaux

La CitéCirque vous propose également de profiter d’une belle soirée festive concoctée par l’École de cirque de Bordeaux en collaboration avec la Cie Bivouac.

Informations à venir sur la page nuitducirque.com

Esplanade des Terres Neuves 17 rue Robert Schuman, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « citu00e9cirque@mairie-begles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 95 95 »}, {« type »: « link », « value »: « http://digitick.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://nuitducirque.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

ombre magie

Cie l’Absente