Autour de Charlie Chaplin Jeudi 16 novembre, 16h00

Ciné-Concert sur invitation de Yann Frisch

A-t-on encore besoin de présenter Charlie Chaplin ?

En 1914, l’illustre comédien et réalisateur du cinéma muet invente le personnage du vagabond, rôle qu’il interprète dans différents films avant de passer quelques mois plus tard à la réalisation. Pendant les quatre années de la Grande Guerre, il tourne de nombreux films et change plusieurs fois de studio. Cette soirée met à l’honneur deux chefs-d’œuvre d’avant 1918 qui prendront vie sous vos yeux (et oreilles ébahies !) grâce à la virtuosité du pianiste Pierre-Yves Plat.

Le musicien au service du film : Pierre-Yves Plat

Le réalisateur clownesque : Charlie Chaplin

À partir de 6 ans

Durée : 52 min

Esplanade des Terres Neuves 17 rue Robert Schuman, 33130 Bègles

