Concert de piano Esplanade des Terres Neuves Bègles, 15 novembre 2023, Bègles.

Concert de piano Mercredi 15 novembre, 20h30 Esplanade des Terres Neuves 14/10/5€

Pierre-Yves Plat

Concert de Piano sur invitation de Yann Frisch

Pierre-Yves Plat est l’équivalent pour le piano de ce qu’est Yann Frisch à la magie. Il est certes virtuose dans sa discipline, mais l’essentiel est ailleurs : dans cette façon de détourner les airs connus pour en faire autre chose d’indéfinissable, mais de reconnaissable ; dans l’humour et la folie avec lesquels il embarque le public…

Dans tous ces détails qui font qu’un concert de Pierre-Yves Plat fait swinguer tout ce qu’il approche, la musique comme le public. Et en plus, il joue aussi du piano debout. Ce n’est pas un détail du tout.

Esplanade des Terres Neuves 17 rue Robert Schuman, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « citecirque@mairie-begles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 95 95 »}, {« type »: « link », « value »: « http://digitick.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T20:30:00+01:00 – 2023-11-15T22:00:00+01:00

concert piano

David Blanck