Clown invité par Yann Frisch

Cedric Paga est un auteur, un créateur, comédien et troubadour des arts clownesques et bouffonnant. Depuis 2000, dans la peau de Ludor Citrik, il multiplie les spectacles et les performances.

Comment Ludor prend possession de Cédric Paga ?

La « Clownférence » est une invitation à venir décortiquer les archétypes du clown. Ainsi, le public assiste, avec un humour parfois grinçant, à une auscultation du clown, que ce soit dans sa gestuelle particulière ou bien à travers ses accessoires.

Le clown piquant : Cédric Paga alias Ludor Citrik

À partir de 12 ans

Durée 1h20

Esplanade des Terres Neuves 17 rue Robert Schuman, 33130 Bègles

