Dani Daortiz – Magicien Esplanade des Terres Neuves Bègles, 6 novembre 2023, Bègles.

Dani Daortiz – Magicien Lundi 6 novembre, 19h30 Esplanade des Terres Neuves 14/10/5 €

Magicien espagnol de renom, Dani DaOrtiz combine une technique irréprochable de la magie avec une approche non conventionnelle et humoristique, laissant place à des moments improvisés.

Il fait partie des plus grands magiciens de cartes espagnols, comme Arturo de Ascanio, Pepe Carroll ou Juan Tamariz.

Inspirant le milieu de la magie, il publie régulièrement des articles et écrit dans la presse spécialisée pour partager ses techniques et astuces.

Ses méthodes sont uniques et révèlent au public un fabuleux travail autour du close-up (magie de proximité).

Le magicien transfrontalier : Dani DaOrtiz

Durée 1 h

Camion-Théâtre

Esplanade des Terres Neuves 17 rue Robert Schuman, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « citecirque@mairie-begles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 95 95 »}, {« type »: « link », « value »: « http://digitick.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T19:30:00+01:00 – 2023-11-06T21:00:00+01:00

