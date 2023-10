Personne de Yann Frisch – Cie l’Absente Esplanade des Terres Neuves Bègles, 3 novembre 2023, Bègles.

Personne de Yann Frisch – Cie l’Absente 3 – 10 novembre Esplanade des Terres Neuves 18 € / 10 € / 5 €

Dans Personne, il est question d’illusions.

Qu’y a-t-il de plus mystérieux que de jouer à être quelqu’un d’autre ?

Dans l’intimité de son camion théâtre, Yann Frisch se sert de la magie pour instaurer le doute sur ce que l’on voit.

À travers un jeu de masques, il invite le public à perdre ses repères tout en créant une complicité avec lui. Dans la foulée du « Paradoxe de Georges », Yann Frisch, rêveur à l’humour subversif, virtuose manipulateur d’objets et d’ombres, invoque le mystère de la présence.

Certaines représentations seront suivies de propositions conviviales au bar du camion, représentées par une petite étoile ci-dessous.

L’illusionniste manipulateur : Yann Frisch

Durée : 1h

Co-organisation avec l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde.

Vendredi 3 novembre à 20h30 suivi de Cabaret Express

Samedi 4 novembre à 15h et 18h suivi de Cabaret Express

Mardi 7 novembre à 19h30 Projection de courts métrages

Mercredi 8 novembre à 19h30 Projection de courts métrages

Jeudi 9 novembre à 19h30

Vendredi 10 novembre à 20h30

Esplanade des Terres Neuves 17 rue Robert Schuman, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « citecirque@mairie-begles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556499595 »}, {« type »: « link », « value »: « http://digitick.com »}]

théâtre illusion

