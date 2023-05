Finale du tremplin Musique Live Esplanade des Terres Neuves Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Finale du tremplin Musique Live
Vendredi 12 mai, 17h00
Esplanade des Terres Neuves, Bègles
gratuit

Le vendredi 12 mai, venez assister à la finale du tremplin de musique live de la Fête de la Morue.

Organisé par le Cabinet Musical du Docteur Larsene dans le cadre du 3iS FEST – Bordeaux Festival, sur l’esplanade des Terres Neuves à Bègles.

Voici les finalistes encore en lice que vous aurez le plaisir d’encourager :

– Take Off (rock)

– Ape Man Music (soul, R’n’B),

– Galaad Vice (rock),

– Placid Parc (rock)

Les deux premiers prix joueront, pendant la Fête de la Morue à Bègles.

Esplanade des Terres Neuves
rue Robert Schuman 33130 Bègles

