Les mardis de l’été – marché des producteurs esplanade des remparts Riquewihr, 2 juillet 2024, Riquewihr.

Riquewihr Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-02 18:00:00

fin : 2024-08-27 23:00:00

Cet été, tous les mardis soirs, les remparts de Riquewihr accueillent des producteurs régionaux en mettant en valeur la gastronomie alsacienne. Faites votre marché et pique-niquez sur place, un barbecue est à votre disposition !.

Les Mardis de l’été sont un rendez-vous incontournable à Riquewihr, faites votre marché auprès des producteurs locaux et faites vos grillades sur place ! Fromages, glaces et desserts, charcuteries, viandes et grillades, salades,… il y en a pour tout les goûts pour une soirée estivale réussie !

esplanade des remparts

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-11-07 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr