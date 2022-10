La Foire aux Plaisirs sur l’Esplanade des Quinconces Esplanade des Quinconces Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

La Foire aux Plaisirs sur l'Esplanade des Quinconces
7 octobre – 2 novembre
Esplanade des Quinconces, Bordeaux

Entrée libre.

Tous les ans, la place revêt ses habits de lumière en accueillant la foire aux plaisirs qui attire toujours autant de monde ! Esplanade des Quinconces Esplanade des Quinconces – 33000 Bordeaux Bordeaux Centre Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Originellement créée en 1854, la Foire aux Plaisirs est une immense fête foraine qui a su devenir au fil des années, un événement culturel, festif et convivial majeur de l’agenda bordelais. Faisant aujourd’hui parti des traditions cultes de la ville de Bordeaux, ce rendez-vous biannuel voit tous les ans quelque 800 000 personnes profiter de ses manèges et animations. La prochaine édition de la Foire aux Plaisirs à Bordeaux se tiendra du 7 octobre au 2 novembre 2022. Les manèges seront accessibles sur la Place des Quinconces tous les jours : du dimanche au jeudi de 14h à minuit (dès 11h pour les stands de restauration)

les vendredis et samedis de 11h à 2h Pour accéder à la foire, nul besoin de billets ou de tickets d’entrée, vous êtes libre d’aller et venir mais vous devez acheter un billet pour chaque attraction que vous souhaitez tester. En plus des manèges, la fête foraine n’est pas pauvre en stands réservés à la nourriture et à la boisson. Churros, beignets, barbes à papa et autres mets délicats sont également de la partie.

