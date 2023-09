Spectacle « Summum » Esplanade des Quilles (ou salle des fêtes St Julien de Rodelle en repli) Villecomtal, 7 octobre 2023, Villecomtal.

Villecomtal,Aveyron

Par la Cie Les Moustachus, arts de la rue et musiques actuelle, 1ère du spectacle ! Tout public.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . 10 EUR.

Esplanade des Quilles (ou salle des fêtes St Julien de Rodelle en repli)

Villecomtal 12580 Aveyron Occitanie



By Cie Les Moustachus, street arts and contemporary music, 1st show! All audiences

Por la Cie Les Moustachus, artes de calle y música contemporánea, ¡primer espectáculo! Todos los públicos

Von der Cie Les Moustachus, Straßenkunst und aktuelle Musik, 1. der Show! Alle Zuschauer

Mise à jour le 2023-09-05 par OT Terres d’Aveyron