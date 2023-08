Fête des Associations et des nouveaux Arrivants Esplanade des Marronniers Saint-Astier, 2 septembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Fête des Associations et des Nouveaux Arrivants de 9h30 à 17h : démonstrations sportives et animations.

12h : accueil des nouveaux arrivants, discours de bienvenue, présentation des différents services communaux. Buvette sur place.

RDV Place de la République (esplanade des Marronniers).

2023-09-02 fin : 2023-09-02 17:00:00. .

Esplanade des Marronniers Place de la République

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Fête des Associations et des Nouveaux Arrivants from 9:30 am to 5 pm: sports demonstrations and entertainment.

12pm: reception of new arrivals, welcome speech, presentation of various municipal services. Refreshments on site.

RDV Place de la République (esplanade des Marronniers)

Festival de Asociaciones y Recién Llegados de 9.30 a 17.00 horas: demostraciones deportivas y espectáculos.

12.00 h: bienvenida a los recién llegados, discursos, presentación de los distintos servicios municipales. Refrigerio in situ.

RDV Place de la République (explanada des Marronniers)

Fest der Vereine und Neuankömmlinge von 9:30 bis 17:00 Uhr: Sportvorführungen und Animationen.

12 Uhr: Empfang der Neuankömmlinge, Willkommensrede, Vorstellung der verschiedenen kommunalen Dienste. Erfrischungsgetränke vor Ort.

RDV Place de la République (Esplanade des Marronniers)

Mise à jour le 2023-08-16 par Vallée de l’Isle