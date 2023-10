Halloween Esplanade des Maronniers Saint-Astier, 31 octobre 2023, Saint-Astier.

Dordogne

Concours du plus beau ou du plus effrayant gâteau à la citrouille

Chasse aux bonbons chez les commerçants (fermeture du coeur de ville à la circulation pour l’occasion)

Grande Parade et goûter

Venez déguisés de votre plus monstrueux costume d’Halloween !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Esplanade des Maronniers Place de la République

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Competition for the most beautiful or scariest pumpkin cake

Trick-or-treating at shopkeepers (the town center is closed to traffic for the occasion)

Parade and snack

Come dressed in your most monstrous Halloween costume!

Concurso de la tarta de calabaza más bonita o más terrorífica

Truco o trato en las tiendas (el centro de la ciudad se cerrará al tráfico para la ocasión)

Gran desfile y merienda

¡Ven vestido con tu disfraz de Halloween más monstruoso!

Wettbewerb um den schönsten oder gruseligsten Kürbiskuchen

Süßigkeitenjagd bei den Händlern (das Stadtzentrum ist für diesen Anlass für den Verkehr gesperrt)

Große Parade und Imbiss

Kommen Sie in Ihrem monströsesten Halloween-Kostüm!

