Evènement emploi et découverte métiers – FLOIRAC Esplanade des Libertés Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Gironde

Evènement emploi et découverte métiers – FLOIRAC Esplanade des Libertés, 6 juillet 2023, Floirac. Evènement emploi et découverte métiers – FLOIRAC Jeudi 6 juillet, 09h00 Esplanade des Libertés Entrée libre Emploi, formation, création d’entreprise, venez discuter de votre projet professionnel le jeudi 6 juillet Esplanade des Libertés à Floirac ! Votre objectif est de trouver un emploi, une formation ou de créer votre entreprise, des acteurs de l’accompagnement, des organismes de formation et des entreprises qui recrutent seront présents pour vous répondre. Secteurs d’activités représentés : service à la personne, nettoyage, BTP et industrie, logistique, transport, interim, métiers de l’environnement, du numérique, de la restauration… Evènement gratuit, sans inscription et ouvert à tous, organisé par la Cité de l’Emploi Rive Droite, la ville de Floirac et de nombreux partenaires. Pour plus d’infos, vous pouvez contacter : Margaux SANCHEZ – Cheffe de projet Cité de l’Emploi au Grand Projet des Villes Rive Droite : margaux.sanchez@surlarivedroite.fr / 07 56 37 20 99 Esplanade des Libertés Avenue Pierre Curie Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.surlarivedroite.fr/2023/03/citeemploi-rencontres/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/jaime.larivedroite »}, {« type »: « link », « value »: « https://fr.linkedin.com/company/gip-grand-projet-des-villes-rive-droite »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linkedin.com/in/margaux-sanchez-b392191b0/ »}, {« type »: « email », « value »: « margaux.sanchez@surlarivedroite.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 56 37 20 99 »}] [{« link »: « mailto:margaux.sanchez@surlarivedroite.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T09:00:00+02:00 – 2023-07-06T12:30:00+02:00

2023-07-06T09:00:00+02:00 – 2023-07-06T12:30:00+02:00 Emploi formation Grand Projet des Villes

Détails Catégories d’évènement: Floirac, Gironde Autres Lieu Esplanade des Libertés Adresse Avenue Pierre Curie Floirac Ville Floirac Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Esplanade des Libertés Floirac

Esplanade des Libertés Floirac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/floirac/

Evènement emploi et découverte métiers – FLOIRAC Esplanade des Libertés 2023-07-06 was last modified: by Evènement emploi et découverte métiers – FLOIRAC Esplanade des Libertés Esplanade des Libertés 6 juillet 2023 Esplanade des Libertés Floirac Floirac

Floirac Gironde