Marché de Noël à Epron Esplanade des Libérateurs Épron, 10 décembre 2023, Épron.

Épron,Calvados

La commune d’Epron organise son marché de Noël !

Vous pourrez y trouver quelques objets bien particuliers et propices aux fêtes de fin d’année, et les enfants pourront participer à des ateliers.

Cette journée permettra également d’accueillir les nouveaux Epronnais dans une ambiance des plus conviviales..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Esplanade des Libérateurs Gymnase

Épron 14610 Calvados Normandie



The commune of Epron is organizing its Christmas market!

You’ll be able to find some very special items for the festive season, and children will be able to take part in workshops.

The day will also be an opportunity to welcome new Epronnais in a convivial atmosphere.

Epron organiza su mercadillo navideño

Podrá encontrar artículos muy especiales para las fiestas y los niños podrán participar en talleres.

El mercado también será una oportunidad para dar la bienvenida a los recién llegados a Epron en un ambiente cordial.

Die Gemeinde Epron veranstaltet ihren Weihnachtsmarkt!

Dort können Sie einige ganz besondere und für die Feiertage geeignete Gegenstände finden und Kinder können an Workshops teilnehmen.

An diesem Tag werden auch die neuen Eproner in einer sehr gemütlichen Atmosphäre begrüßt.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Caen la Mer