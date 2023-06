ACCESS CREW Disco Funk Esplanade des fontaines Montauban Montauban Catégories d’Évènement: Montauban

Tarn-et-Garonne ACCESS CREW Disco Funk Esplanade des fontaines Montauban, 21 juin 2023, Montauban. ACCESS CREW Disco Funk Mercredi 21 juin, 22h30 Esplanade des fontaines ACCESS CREW (Disco Funk)

Avant d’être un groupe de musique, Access Crew est un équipage ayant pour mission de secourir la Disco Planet, en pleine pénurie de groove.

Ses membres ont été recrutés dans les jardins pavillonnaires des quatre coins de la France et devront ensemble rétablir la paix dans le kitsch. Ils s’inspirent d’une multitude de styles allant de la disco-house au rock progressif en passant par la musique électro-acoustique expérimentale japonaise, tout cela pour créer leur propre style Funky-groovy-baby. Esplanade des fontaines 82000 Montauban Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T22:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-21T22:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00 © Access Crew Détails Catégories d’Évènement: Montauban, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Esplanade des fontaines Adresse 82000 Montauban Ville Montauban Departement Tarn-et-Garonne Lieu Ville Esplanade des fontaines Montauban

Esplanade des fontaines Montauban Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montauban/

ACCESS CREW Disco Funk Esplanade des fontaines Montauban 2023-06-21 was last modified: by ACCESS CREW Disco Funk Esplanade des fontaines Montauban Esplanade des fontaines Montauban 21 juin 2023