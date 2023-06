DAN (Pop/RnB) Esplanade des fontaines Montauban Montauban Catégories d’Évènement: Montauban

Tarn-et-Garonne DAN (Pop/RnB) Esplanade des fontaines Montauban, 21 juin 2023, Montauban. DAN (Pop/RnB) Mercredi 21 juin, 20h30 Esplanade des fontaines DAN SIMEN (Pop/RnB)

L’Univers de Dan, vous propose une ambiance chaleureuse, et « sucrée » mélangeant différents styles musicaux variés, en raison de ses diverses influences, mais tournant principalement autour de couleurs Pop/RnB avec quelques résonances Trap. Esplanade des fontaines 82000 Montauban Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T20:30:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

2023-06-21T20:30:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00 © MDHML Détails Catégories d’Évènement: Montauban, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Esplanade des fontaines Adresse 82000 Montauban Ville Montauban Departement Tarn-et-Garonne Lieu Ville Esplanade des fontaines Montauban

Esplanade des fontaines Montauban Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montauban/

DAN (Pop/RnB) Esplanade des fontaines Montauban 2023-06-21 was last modified: by DAN (Pop/RnB) Esplanade des fontaines Montauban Esplanade des fontaines Montauban 21 juin 2023